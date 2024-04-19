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Mersin'de acı ölüm! Cenazeye giderken kaza yapıp hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mersin&#039;de acı ölüm! Cenazeye giderken kaza yapıp hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin Mut'ta aracıyla cenazeye giderken şarampole yuvarlanan araç sürücüsü hayatını kaybetti. Şahsın, direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü.

Mersin'in Mut ilçesi Kırobası yolu üzeri Bağcağız Mahallesi Kumluk mevkiinde 33 UV 847 plakalı otomobiliyle Çukurbağ Mahallesi'ndeki bir yakınının cenazesine katılmak üzere yola çıkan 69 yaşındaki Arif Ali Fidan, yolda aracıyla birlikte şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Fidan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Arif Ali Fidan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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