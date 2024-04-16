Trafikte selektör yapanların cezaları iptal edildi! Selektör yapmanın cezası merak ediliyordu

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Nisan 2024 22:29 - Güncelleme: 16 Nisan 2024 22:29 - Güncelleme:

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Düzce’de selektörle uyarı yaptıkları tespit edilen 14 sürücüye 690’ar liradan toplam 9 bin 660 TL cezai işlem uygulanmıştı. Bu gelişmenin ardından selektör yapmak suç mu, yasak mı soruları merak edilmişti. Olay sosyal medyada gündem oldu. Bakan Yerlikaya da konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, selektör yapmanın cezası var mı yok mu, ne kadar? İşte detaylar…