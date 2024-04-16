Trafikte selektör yapanların cezaları iptal edildi! Selektör yapmanın cezası merak ediliyordu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Düzce’de selektörle uyarı yaptıkları tespit edilen 14 sürücüye 690’ar liradan toplam 9 bin 660 TL cezai işlem uygulanmıştı. Bu gelişmenin ardından selektör yapmak suç mu, yasak mı soruları merak edilmişti. Olay sosyal medyada gündem oldu. Bakan Yerlikaya da konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, selektör yapmanın cezası var mı yok mu, ne kadar? İşte detaylar…
Selektör cezaları iptal edildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte selektör yaptıkları için ceza alan sürücülerin aldıkları cezaların iptal edildiğini duyurdu.
SELEKTÖR CEZALARI İPTAL EDİLDİ
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de Çamköy bağlantı yolunda radar denetimi yapmıştı.
Denetim esnasında radar aracını görüp karşı yöndeki araçlara selektörle uyarılarda bulunan sürücüler olduğunu fark eden ekipler, diğer şeritte de uygulama başlatmıştı.
Selektörle uyarı yaptıkları tespit edilen 66 sürücüye cezai işlem uygulanmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Düzce'de 14 kişiye kesilen selektör cezalarının da iptal edildiğini söyledi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi