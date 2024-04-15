Selektörle radar uyarısı ceza sebebi! 66 sürücü 45 bin lira ödedi

Düzce’de birbirlerine selektör yaparak radar uyarısında bulunan sürücülere 45 bin 540 lira ceza kesildi...

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri Çamköy bağlantı yolunda radar denetimi yaptı. Denetim esnasında radar aracını görüp karşı istikametteki araçlara selektör yolu ile uyarılarda bulunan sürücüler olduğunu fark eden ekipler, diğer şeritte de uygulama başlattı.

66 SÜRÜCÜ YAKAYI ELE VERDİ, 45 BİN 540 TL CEZA KESİLDİ

Selektör yolu ile uyarı yaptıkları tespit edilen 66 sürücüye 690’ar liradan toplam 45 bin 540 TL cezai işlem uygulandı.