'Eşime neden selektör yaptın' tartışması! Evine kadar takip etti, bir de tehdit etti

Kağıthane'de bir sürücü, sinyal vermeyen kadın sürücüyü selektör yapıp uyarınca eşi tarafından evine kadar takip edildi. Kadının eşi selektör yapan sürücüyü tehdit ederken, yaşananlar kameralara yansıdı.

İstanbul Kağıthane'de seyir halindeyken sinyal vermeyen kadın sürücü, başka bir sürücü tarafından selektör ile uyarılınca ilginç anlar yaşandı.

Talatpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde işten çıkan Eyüp A., evine gitmek üzere aracıyla yola koyuldu. Sürücü cadde üzerinde seyrettiği esnada başka bir otomobilin sürücüsü olan kadın, sinyal vermeden sokaklara dönüş yaptı.

SELEKTÖR YAPIP UYARDI, YOLUNA DEVAM ETTİ

Kadın sürücü yokuşlu ve tehlikeli yollarda birkaç kez bu şekilde dönüş yaptığı için arkasından seyreden Eyüp A. kadına selektör yaptı, ardından kadının önüne geçen sürücü evine doğru devam etti.

Eyüp A., evinin önüne gelip aracını park ettiği esnada kadının eşi aracıyla yanına geldi. Araçtan inen adam, Eyüp A. ile 'eşime neden selektör yaptın' diyerek tartışmaya başladı. İddiaya göre adam, Eyüp A.'yı tehdit ettikten sonra evin önünden ayrıldı.

İlginç olay anbean kameralara yansırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.