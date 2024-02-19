Kardeşi hayatını kaybetti, acil serviste doktora saldırdı! O anlar kamerada

Çanakkale'de pompalı tüfek saldırısı sonrası kalbi durmuş halde hastaneye getirilen Tayfun Avcı hayatını kaybetti. Avcı'nın ağabeyi acil serviste nöbetçi doktora saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Sarıot köyü yakınlarında 8 Şubat akşamı pompalı tüfek saldırısı meydana geldi. Saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı (26) motosiklet ile köyden ayrıldı. Aydın ve Avcı köy kavşağından ana yola motosikletle döndükleri sırada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vuruldu. Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, 26 yaşındaki Avcı ise Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AĞABEYİ DOKTORA SALDIRDI

Kalbi durmuş halde ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi acil servisine getirilen Avcı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saat 22.30 sıralarında acil serviste Tayfun Avcı'nın ağabeyi İ.A., nöbetçi doktor O.M.'ye saldırdı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Görüntülerde kalabalık bir grubun acil serviste olduğu ve içlerinden birinin bir süre sonra doktora saldırdığı görüldü.

Yaşanan saldırının ardından ağabey İ.A. gözaltına alındı. Doktor kendisine saldıran İ.A.'dan şikayetçi oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.