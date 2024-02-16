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    • Haberler > Gündem > Hastanede skandal anlar! Hasta, doktoru yumrukladı

    Hastanede skandal anlar! Hasta, doktoru yumrukladı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Adana, Doktor, Hastane, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana’da bir hasta, acil serviste tartıştığı doktora yumruk attı. O anlar saniye saniye görüntülenirken, şahıs gözaltında alındı.

    Dün akşam Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki Seyhan Devlet Hastanesinde, hastanenin acil servisine gelen Bekir G.(50), görevli Doktor Hüseyin D. (30) ile kendisi ile ilgilenmediği gerekçesiyle tartıştı.

    YUMRUK ATTI

    Tartışma devam ederken Bekir G., koltukta oturan doktora birden yumruk attı. Yaşananlar saniye saniye görüntülenirken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli hastane polisi olaya müdahale edip şüpheliyi gözaltına aldı.

    Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, doktor ise acil serviste tedavi altına alındı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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