Hastanede skandal anlar! Hasta, doktoru yumrukladı

Adana’da bir hasta, acil serviste tartıştığı doktora yumruk attı. O anlar saniye saniye görüntülenirken, şahıs gözaltında alındı.

Dün akşam Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki Seyhan Devlet Hastanesinde, hastanenin acil servisine gelen Bekir G.(50), görevli Doktor Hüseyin D. (30) ile kendisi ile ilgilenmediği gerekçesiyle tartıştı.

YUMRUK ATTI

Tartışma devam ederken Bekir G., koltukta oturan doktora birden yumruk attı. Yaşananlar saniye saniye görüntülenirken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli hastane polisi olaya müdahale edip şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, doktor ise acil serviste tedavi altına alındı.