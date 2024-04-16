14 sürücünün trafikte birbirlerine selektör yapması sebebiyle uygulanan cezalar iptal oldu
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Selektör cezaları iptal mi edildi, sorusuna cevap aranıyor. Son dakika haberi Bakan Yerlikaya'dan geldi. Düzce'de selektörle radar uyarısı yapan 66 sürücüye toplamda 45 bin 540 lira ceza kesilmişti. Peki, Düzce’de 14 sürücünün trafikte birbirlerine selektör yaparak radar uyarası yapması sebebiyle uygulanan cezalar iptal mi edildi? İşte ayrıntılar...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selektörle radar uyarısına kesilen cezalar iptal edildiğini açıkladı. Peki, Selektör cezası son dakika kalktı mı, iptal mi edildi?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatilinde yaşanan trafik denetimleri ve kazalara ilişkin konuştu.
Yerlikaya, Düzce’de 14 sürücünün trafikte birbirlerine selektör yaparak radar uyarası yapması sebebiyle uygulanan cezaların iptal edildiğini açıkladı.
Düzce’de karşı yönden gelenlere, selektörle radar olduğunu haber veren 14 sürücü hakkında işlem yapıldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, bu cezaların iptal edildiğini ilan edildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi