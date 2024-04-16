İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Selektör cezaları iptal edildi
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasında 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 810 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ayrıca Yerlikaya, Düzce'de 14 kişiye kesilen selektör cezalarının da iptal edildiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili süresince yurt genelinde meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasında 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 810 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, Düzce’de 14 sürücünün trafikte birbirlerine selektör yaparak radar uyarası yapması sebebiyle uygulanan cezaların iptal edildiğini söyledi.
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