İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Selektör cezaları iptal edildi

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Nisan 2024 11:49 - Güncelleme: 16 Nisan 2024 11:55 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen 6 bin 530 trafik kazasında 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 810 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ayrıca Yerlikaya, Düzce'de 14 kişiye kesilen selektör cezalarının da iptal edildiğini söyledi.