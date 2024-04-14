Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Radarı selektör ile haber verenlere ceza kesildi

Radarı selektör ile haber verenlere ceza kesildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Radarı selektör ile haber verenlere ceza kesildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'de trafik polisinin radar uygulama yaptığını selektör ile diğer sürücülere haber vermeye çalışan 66 sürücüye toplamda 45 bin 540 TL ceza kesildi.

Düzce'de Ramazan Bayramı tatilinde artan trafik yoğunluğunda hız sınırlarına uyulması için polis ekiplerince denetimler sıklaştırıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de Çamköy bağlantı yolunda radar denetimi yaptı.

Denetim esnasında radar aracını görüp karşı istikametteki araçlara selektör yolu ile uyarılarda bulunan sürücüler olduğunu fark eden ekipler, diğer şeritte de uygulama başlattı.

Selektör yolu ile uyarı yaptıkları tespit edilen 66 sürücüye 690’ar liradan toplam 45 bin 540 TL cezai işlem uygulandı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın İsrail'e saldırısı sırasında Ürdün hava sahası ihlal edildiSurvivor All Star’da rekor ceza! Küfür eden Yunus Emre'ye kesilen fatura ağır oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayseri'de feci olay: İki genç odalarında ölü bulundu - GündemÇocuklarını uyandırmak isteyen anne felaketi yaşadıİstanbul'da 'tost ücreti' kavgası: Büfe sahibi müşteriyi tabancayla kovalayıp vurdu - Gündemİstanbul'da 'tost ücreti' kavgası kameradaTatilin 8 gününde yollar kan gölüne döndü: 66 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı - GündemTatilin 8 gününde yollar kan gölüne döndü!İstanbul ve Ankara'da 'ağır tonajlı' araçlara giriş yasağı başladı - Gündem'Ağır tonajlı' araçlara giriş yasağı başladıABD basınından çarpıcı 'İran' iddiası: Biden, İsrail'e destek vermeyecek - GündemABD basınından çarpıcı 'İran' iddiasıYaz yurda erken geldi: Sıcaklıklar 30 dereceye dayanacak - GündemSıcaklıklar 30 dereceye dayanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...