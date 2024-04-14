Tatilin 8 gününde yollar kan gölüne döndü: 66 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin sekizinci gününde 628 trafik kazasının meydana geldiğini duyurdu. Yerlikaya, tatilin 8 gününde toplam, 4998 trafik kazasının meydana geldiğini kazalarda 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 8352 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarının verilerini açıklamaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, toplam 8 günde 66 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

Bugün Ramazan Bayramı tatilinin son günü. Karayollarımızda trafik yoğunluğu var.

Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz denetimlerine aralıksız devam etti ve etmeye de devam ediyor.

Bayram tatilinin 8. günü 13 Nisan 2024 Cumartesi gününde;

628 trafik kazası meydana geldi.

382 bin 467 araç denetlendi.

25 bin 215 araca hız ve radar işlemi,

34 bin 407 araca ise diğer işlemler yapıldı.

8 GÜNLÜK BİLANÇO

Bayram tatilinin ilk 8 gününde toplam;

(Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi)

4998 trafik kazası meydana geldi.

66 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.

8352 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Tekrar uyarıyoruz‼️

Lütfen aşırı hız yapmayalım.

Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Trafik kurallarına uyalım.

Lütfen aklımızdan çıkarmayalım, hayatla yarışılmaz.