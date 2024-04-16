Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun Siverek ilçesine bağlı kırsal Gerçek Mahallesi yakınlarda, Haçım Karaca idaresindeki otomobil ile Abdullah Aslantaş yönetimindeki otomobil çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, sürücü Haçım Karaca ile Baran Karaca olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı Abdullah Aslantaş, Medeni Aslantaş, Emrah Aslantaş, Ümran Aslantaş, Bilal Özdemir ile Recep Yıldız bölgeye sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre yolu trafiğe kapattı. Yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı