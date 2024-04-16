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Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun Siverek ilçesine bağlı kırsal Gerçek Mahallesi yakınlarda, Haçım Karaca idaresindeki otomobil ile Abdullah Aslantaş yönetimindeki otomobil çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Haçım Karaca ile Baran Karaca olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı Abdullah Aslantaş, Medeni Aslantaş, Emrah Aslantaş, Ümran Aslantaş, Bilal Özdemir ile Recep Yıldız bölgeye sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı - 1. Resim

SORUŞTURMA AÇILDI

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre yolu trafiğe kapattı. Yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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