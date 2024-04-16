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Bağcılar'da zincirleme kaza: Takla atarak karşı şeritteki araçlara çarptı, o anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bağcılar'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek 4 araca çarpıyor.  

Bağcılar Batışehir yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 NGH 96 plakalı Tofaş marka otomobil, önce orta refüje çarptı, ardından da takla atarak karşı şeride geçti. Adeta uçarak karşı şeritteki 4 araca çarpan otomobilde bulunan 3 kişi, yola fırladı.

Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçların çekici ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale dönerken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Görgü şahidi Ahmet Karakuş "Seyir halindeki Şahin kontrolden çıktı diğer şeride geçti. Bir anda oldu her şey. Muhtemelen emniyet kemerleri takılı değildi. 3 kişinin her biri bir tarafa savruldu" ifadelerini kullandı.

KAZA ANI KAMERADA

Ortalığı savaş alanına çeviren kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çarparak takla atıyor. Uçarak karşı şeride geçen otomobil, seyir halindeki araçlara çarpıyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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