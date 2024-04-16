Şırnak'ta korkunç kaza! Otomobil dereye uçtu, bir aile yok oldu

Kahreden haber Şırnak’tan geldi. Uludere ilçesinde kontrolden çıkan araç dereye düştü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Arabada bulunan 5 kişilik aileden 4'ünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Feci kaza, gece saat 23.30 civarlarında Uludere Yeşilova Mahallesi'nde yaşandı. Ferhat Bilen yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak dereye uçtu.

Kazayı fark edenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR AİLE YOK OLDU

Sağlıkçılar 5 kişinin bulunduğu araçtakilerden 4'ünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada aynı aileden olan Ferhat Bilen, Abdulkerim Babat, Melek Soylu ve Haşim Babat hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için Uludere Devlet Hastanesi Morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.