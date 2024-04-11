Sinop’ta bayramda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ramazan Bayramı'nda trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi. Sinop’ta 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
9 günlük bayram tatilinde kazalar dur durak bilmiyor. 5 günde 618 trafik kazasında yaşandı. Son kaza Sinop'tan geldi. Zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.
2 OTOMOBİL VE KAMYONETLE ÇARPIŞTI
Kaza, Sinop-Ayancık yolu İncirpınarı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O.’nun kullandığı 57 ABK 881 plakalı otomobil, R.K. hakimiyetindeki 34 YB 353 plakalı otomobil ve M.A. yönetimindeki 55 BCR 07 plakalı kamyonet kazaya karıştı.
10 KİŞİ YARALANDI
Kazada 57 ABK 881 plakalı araçta bulunan S.O., D.O., B.O., M.E.O., 34 YB 353 plakalı araçta bulunan R.K., F.K., M.K., Ö.K., E.H.K., 55 BCR 07 plakalı araçta bulunan M.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı