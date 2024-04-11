Sinop’ta bayramda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Nisan 2024 22:32 - Güncelleme: 11 Nisan 2024 22:36 - Güncelleme:

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Ramazan Bayramı'nda trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi. Sinop’ta 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.