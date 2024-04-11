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Ramazan Bayramı tatilinin 5. gününde 618 trafik kazasında 38 vatandaş hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ramazan Bayramı tatilinin 5. gününde 618 trafik kazasında 38 vatandaş hayatını kaybetti

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı'nın kaza bilançosu belli oldu. Bayram tatilinin 5 günlük acı bilançosunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Bayramda toplam kaç kaza oldu? İşte bayram tatilindeki trafik kaza oranları...

9 günlük bayram tatilinin 5. gününde trafik kazaları hız kesmedi. Bayram tatillerindeki trafik kaza oranları paylaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarının oranlarını bildirdi. Bayram tatilinde trafik kazalarında kaç kişi öldü?

RAMAZAN BAYRAMI KAZA RAKAMLARINI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 5. gününde 618 trafik kazasında 38 yurttaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;

Ramazan Bayramı tatilinin 5. gününde 618 trafik kazasında 38 vatandaş hayatını kaybetti - 1. Resim

"Bayram tatilinin 5. günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde; 618 trafik kazası meydana geldi. 339 bin 285 araç denetlendi. 21 bin 807 araca hız ve radar işlemi, 16 bin 650 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam; (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Ramazan Bayramı tatilinin 5. gününde 618 trafik kazasında 38 vatandaş hayatını kaybetti - 2. Resim

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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