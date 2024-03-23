İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! İki organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Amasya valiliğinde gerçekleştirdikleri Huzur ve Seçim Güvenliği Toplantısı’nın ardından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, Organize Suç Örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin bilgi verdiği paylaşımında 2 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amasya Valiliğinde Huzur ve Seçim Güvenliği Toplantısı’nı yaptıklarını duyurdu. Amasya ili genelinde 1 Haziran 2023- 15 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Organize Suç Örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, 2 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"31 Mart Mahalli seçimlerinin ülkemizde huzur ve güven ortamında geçmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz.

Amasya ili genelinde 1 Haziran 2023- 15 Mart 2024 tarihleri arasında Organize Suç Örgütlerine yönelik 2 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 2 organize suç örgütü çökertildi. 12 şüpheli tutuklandı.

Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız.

UYUŞTURUCU SATICILARINA 95 OPERASYON

Aynı dönemde uyuşturucu satıcılarına yönelik 95 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda; 825 şahıs gözaltına alındı. Bunların 70’i tutuklandı. 20’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aynı tarihler arasında Amasya’da gerçekleştirilen operasyonlarda: 240 ruhsatsız silah ele geçirildi. 315 şahıs yakalandı. Yine aynı dönemde Amasya’da suç işleyen; 753 şahıs yakalandı. Bu şahısların 67’si hırsızlık, 11’i gasp, 60’i dolandırıcılık, 7’si kasten öldürme, 18’i cinsel suçlar ve 590’ı diğer suçlardan yakalandı.

Kim olursa olsun, kendini hukukun üstünde gören, kamu düzenimizi bozmaya çalışan tüm yapılanmaların kökünü kazıyacağız.”