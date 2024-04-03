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Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde taşkınlık yapan 89 kişi gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde taşkınlık yapan 89 kişi gözaltına alındı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van Büyükşehir Belediyesi’nin DEM'den AK Parti'ye geçmesinin ardından 6 ilde çıkan olaylarda gözaltına alınan kişi sayısını açıkladı. Yerlikaya, "PKK terör örgütünü övücü slogan atan, polise taşla saldıran ve uyarıları dinlemeyen 89 kişi gözaltına alındı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak ve İzmir'de terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici slogan atan ve güvenlik güçlerine taşla saldıran 89 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan 6 şehirde toplam 89 şüpheli gözaltına alındı” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2 Nisan günü çeşitli şehirlerde gerçekleşen olaylar sonrasında açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya 89 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren; Van'da 26, Hakkari Yüksekova'da 29, Hakkari Merkez'de 9, Siirt'te 4, Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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