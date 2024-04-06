İstanbul'da İsrail protestosunda ters kelepçe! Bakan Yerlikaya 2 polisin açığa alındığını duyurdu

Gazze'de katliam yapan İsrail, İstanbul'da protesto edilmişti. Beyoğlu'nda gerçekleştirilen eylemde bir grup genç ters kelepçe ile gözaltına alınmıştı. Olay sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını duyurdu.

İstanbul Taksim'de bir grup genç, İsrail ile yapılan ticarete son verilmesi amacıyla protesto düzenlemiş, polis çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yaşanan olay sonrası açıklama geldi.

TERS KELEPÇE İLE GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Taksim Meydanı'nda Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin durdurulması için bir grup genç protesto gösterisi düzenledi. Eylemcilere polis müdahale etti. Protestocuların etrafını çembere alan polis, göstericilerin bazılarını ters kelepçeyle gözaltına aldı.

2 EMNİYET GÖREVLİSİ AÇIĞA ALINDI

Yerlikaya, protesto gösterisi bittikten sonra tüm uyarılara rağmen bir gurup göstericilerin dağılmadığını ve devlet büyüklerine hakaret ettiğini belirtti. Yerlikaya, 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını duyurdu.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 15.30’da İstanbul Beyoğlu’nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail’le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır.

Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir.

Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır.

Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. "

DMM'DEN PROTESTO SÜRESİNCE MÜDAHALE YOK AÇIKLAMASI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail protestosunda yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, protesto süresince, protestoculara herhangi bir şekilde müdahalede bulunulmadığı belirtildi.

43 kişinin yakalandığı olayda 38 kişinin kimlik kontrolü 5 kişinin ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, gözaltılar sırasında kaydedilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alındığı vurgulandı.

ÖZGÜR ÖZEL: "SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim. 'İsrail ile Ticarete Dur De' sloganıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır. Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz."