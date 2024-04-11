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Razaman Bayramı'nda yasa boğuldular: 17 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Razaman Bayramı&#039;nda yasa boğuldular: 17 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli Derince'de özel halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı. Kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Nato Caddesi ile Çene Suyu Caddesi kesişimindi kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Kaan Muhammed Akbulak idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 A 0439 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Akbulak ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akbulak’a olay yerinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akbulak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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