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Eyüpsultan’da feci kaza! Ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eyüpsultan’da feci kaza! Ölü ve yaralı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eyüpsultan’da virajı alamayan motosiklet bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken üstünde bulunan iki kişiden biri öldü, diğeri ise yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Eyüpsultan Adnan Menderes Köprülü Kavşak’ta yaşandı.  O-3 Karayolu Okmeydanı ayrımından Adnan Menderes Köprülü Kavşağı'na giren motosikletin sürücüsü, virajı alamayınca bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken motosikletin sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan kişi yola savruldu.

Eyüpsultan’da feci kaza! Ölü ve yaralı var - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavşakta trafiği yavaşlatarak önlem alırken sağlık ekipleri ise yola savrulan iki kişiye müdahale etti. Yapılan incelemelerde Hüseyin Güzel’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Ali Güzel ise kazadan yaralı olarak kurtulduğu tespit edildi. Kazayı duyan kazazedelerin yakınları olay yerine koştu.

Eyüpsultan’da feci kaza! Ölü ve yaralı var - 2. Resim
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz gencin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Ali Güzel ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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