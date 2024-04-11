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İki ilde iki kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayram tatilini fırsat bilen milyonlarca kişi yollara düştü. Bu durum beraberinde kazaları da getirdi. Denizli'de iki araç birbirine girdi, 2 kişi öldü, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Tokat'ta yaşanan kazada da 1 kişi canından oldu, yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Denizli iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Feci kaza, Tavas ilçesi Gümüşdere Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere Hüseyin İlkinci idaresindeki araç ile seyir halindeyken Mehmet Ali Erçıkdı yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

İki ilde iki kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

Kazayı görenler yetkililere haber verdi, ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.  Araçlarda sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlıkçılara teslim edildi.

İki ilde iki kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

KARI KOCA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalelerinde Hüseyin İlkinci ve eşi Zehra İlkinci'nin yaşamını kaybettiğini belirledi. İlkinci çifti ile aynı araçta bulunan kızları Şerife İlkinci ise ağır yaralandı. Diğer araçta bulunan Mehmet Ali Erçıkdı, Rukiye Erçıkdı ve çocukları E.S. Erçıkdı da kazada yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedeni ise incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İki ilde iki kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

TOKAT'TA FECİ KAZA

Bir acı kaza da Tokat'ta meydana geldi. Zile-Turhal kara yolunun 2. kilometresinde Cengiz G. idaresindeki otomobil, Batuhan G. idaresindeki hafif ticari araca vurdu.

İki ilde iki kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 4. Resim

Cengiz G. olay yerinde öldü. Batuhan G. ile otomobilde bulunan Hacer, Bülent, Semanur ve Yusuf G. yaralandı.

İki ilde iki kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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