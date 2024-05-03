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İflas eden firmanın alacaklıları kapıya dayandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İflas eden firmanın alacaklıları kapıya dayandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iflas eden koltuk fabrikasının alacaklıları kapıya dayandı. Kalabalık grup firmanın mağazasını ve depodaki satışa hazır koltuk takımlarını yağmalamak isterken duruma polis müdahale etti.

Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde faaliyette bulunan koltuk fabrikası iflas etti. İflas haberini duyan alacaklı olan tedarikçiler ile firma çalışanları saat 22.00 sıralarında fabrikanın mağaza ve deposuna giderek içeride bulunan koltukları tırlara yüklemeye başladılar.

POLİS DURDURDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yağmalama yapan şahısları engelledi. Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

İflas eden firmanın alacaklıları kapıya dayandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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