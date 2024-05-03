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Bu kentlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu kentlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji&#039;den gök gürültülü sağanak uyarısı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji tarafından 15 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde gök gürültülü sağanak beklenirken bazı yerlerde ise toz taşınımı etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne dair son hava durumu raporunu yayınladı. Analize göre bugün 15 kent için sarı kodlu uyarı verildi.

15 KENT İÇİN UYARI

Gök gürültülü sağanak yağışı beklendiği 15 kent ise şu şekilde sıralandı: Adana, Edirne, Hakkari, Kars, Mardin, Tekirdağ, Şırnak, Osmaniye, Iğdır, Van, Siirt, Kırklareli, Hatay, Erzurum ve Ağrı.

Bu kentlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı - 1. Resim

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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