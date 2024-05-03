Bu kentlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Meteoroloji tarafından 15 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde gök gürültülü sağanak beklenirken bazı yerlerde ise toz taşınımı etkisini gösteriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne dair son hava durumu raporunu yayınladı. Analize göre bugün 15 kent için sarı kodlu uyarı verildi.
15 KENT İÇİN UYARI
Gök gürültülü sağanak yağışı beklendiği 15 kent ise şu şekilde sıralandı: Adana, Edirne, Hakkari, Kars, Mardin, Tekirdağ, Şırnak, Osmaniye, Iğdır, Van, Siirt, Kırklareli, Hatay, Erzurum ve Ağrı.
SARI KOD NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi