Bu kentlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Mayıs 2024 07:37 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 07:46 - Güncelleme:

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Meteoroloji tarafından 15 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde gök gürültülü sağanak beklenirken bazı yerlerde ise toz taşınımı etkisini gösteriyor.