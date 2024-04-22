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Türkiye genelinde hava durumuna göre sıcaklıklar artış gösterecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye genelinde hava durumuna göre sıcaklıklar artış gösterecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde sıcaklık artışı devam ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde artış gösterirken vatandaşlar hava nasıl olacak sorusunu sormaya başladı. Bu hafta hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? İşte genel hava durumu ile ilgili tüm detaylar...

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde artan sıcaklıklar vatandaşları da birçok farklı soruya yöneltti. Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak diye merak eden vatandaşlar tüm planlarını hava sıcaklıklarına göre yapmaya başladı. İşte bu haftanın hava durumu tahminleri ve önlem uyarıları şu şekilde...

Türkiye genelinde hava durumuna göre sıcaklıklar artış gösterecek - 1. Resim

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye genelinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca sıcaklıkların artması bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıkması öngörülüyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Antalya, Adana gibi önemli şehirlerde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri paylaşıldı. Örneğin, Ankara'da sıcaklık 30-32 derece arasında seyrederken, İstanbul'da 24-26 derece, İzmir'de ise 27-29 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Diğer iller için de benzer şekilde sıcaklık tahminleri yapıldı.

Ancak artan sıcaklıkların olumsuz etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar gibi risk grubundaki bireylerin özellikle günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları önemle vurgulanıyor. Bu kişilerin sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

YAZ AYLARI YAKLAŞIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Artan sıcaklıkların devam etmesiyle birlikte vatandaşların su tüketimine dikkat etmeleri, güneş kremi ve şapka gibi koruyucu önlemleri alarak güneşin zararlı etkilerinden korunmaları tavsiye ediliyor. Ayrıca, evcil hayvanların da serin ve gölgeli alanlarda tutulması, onların da sıcak havalardan olumsuz etkilenmemesi için önem taşıyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların etkisiyle, vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları, sağlıklı ve konforlu bir yaz dönemi geçirmelerine yardımcı olacaktır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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