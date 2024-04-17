Önümüzdeki 5 gün hava durumu

Bu hafta yağmur var mı, sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Haftalık hava durumu raporu açıklandı. İstanbul'da bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak? 16-17 Nisan ve tüm hafta hava nasıl, yağmur var mı? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu... Meteoroloji'nin açıkladığı veriler haberimizde.

İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur var mı, sorusuna cevap aranıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu duyuruldu. 17 Nisan Çarşamba gününe yağmurlu başlayan İstanbul'da hava nasıl olacak? İzmir ve Ankara'da yağmur bekleniyor mu? Detaylar haberimizde...

BU HAFTA YAĞMUR VAR MI?

17 Nisan Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu ve yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C'ye kadar yükselirken, geceleri 14°C'ye kadar düşecek.

Havanın yurt genelinde ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak.

Hafta sonu ise sıcaklıklar 4-5 derece düşecek.

17 NİSAN ANKARA VE İZMİR HAVA DURUMU

Ankara’da cumartesiye kadar yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar hafta içi 26-28 derece civarında olacak. Hafta sonu ise 22 dereceye düşecek. Ankara'da hava durumu bugün 14 derece.

İzmir’de gelecek 3 gün boyunca kısa süreli sağanak geçişi bekleniyor. Sıcaklıklar hafta sonuna doğru 4-5 derece düşecek ancak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İzmir'de hava bugün 23 derece.