Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor... İşte il il hava durumu

Günlerdir yazı yaşayan Türkiye'de sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşüyor. Meteoroloji, sıcaklığın batı ve güneydoğu kesimlerinde azalacağını bildirirken yurt geneli bayrama yağışlı girecek.

Yurt geneli son haftalara yazı aratmayan sıcaklıklarla girdi. Bayrama sayılı günler hava durumu haritası yağışa döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Nisan Pazar günü hava durumu tahminini açıkladı.

Rapora göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Tokat, Giresun ve Rize çevreleri ile Ankara’nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır’ın kuzeydoğusu, Mardin’in doğusu ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının batı ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır’ın kuzeydoğusu, Mardin’in doğusu ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

7 NİSAN PAZAR

8 NİSAN PAZARTESİ

9 NİSAN SALI

10 NİSAN ÇARŞAMBA

11 NİSAN PERŞEMBE