Bayram günleri 10 - 11 - 12 Nisan hava durumu

Bayramda tüm Türkiye’yi etkisi altına alacak hava durumu meteoroloji tarafından açıklandı. Ramazan Bayramı öncesinde, insanlar hava durumunu arama motorlarında sorguluyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? İşte Ramazan Bayramı için hava durumu...

Bayramda hava nasıl olacak, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayram tatili boyunca plan yapacak olan vatandaşlar hava durumunu internette araştırıyor. Bayramda hava durumu belli oldu. Peki, Ramazan Bayramı'nda hava durumu nasıl? Bayramda hava nasıl? İşte, 10-11-12 Nisan 2024 hava durumu...

BAYRAMDA YAĞIŞ OLACAK MI?

10 - 11 - 12 Nisan 2024 tarihlerinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı'nda hava durumu belli oldu. İstanbul'un hava durumunu, Ankara'nın hava durumunu ve İzmir'in hava durumunu meteoroloji açıkladı.

BAYRAMDA İSTANBUL HAVA DURUMU

9 Nisan Salı: 17 derece, bulutlu

10 Nisan Çarşamba: 16 derece bulutlu

11 Nisan Perşembe: 17 derece

12 Nisan Cuma: 18 derece

BAYRAMDA ANKARA HAVA DURUMU

9 Nisan Salı: 22 derece, güneşli

10 Nisan Çarşamba: 22 derece, parçalı bulutlu

11 Nisan Perşembe: 22 derece, güneşli

12 Nisan Cuma: 22 derece, bulutlu

BAYRAMDA İZMİR HAVA DURUMU

9 Nisan Salı: 22 derece, güneşli

10 Nisan Çarşamba: 22 derece, parçalı bulutlu

11 Nisan Perşembe: 22 derece, güneşli

12 Nisan Cuma: 12 Nisan Cuma, bulutlu