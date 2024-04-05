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Haberler > Haberler > Bayram günleri 10 - 11 - 12 Nisan hava durumu

Bayram günleri 10 - 11 - 12 Nisan hava durumu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayram günleri 10 - 11 - 12 Nisan hava durumu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayramda tüm Türkiye’yi etkisi altına alacak hava durumu meteoroloji tarafından açıklandı. Ramazan Bayramı öncesinde, insanlar hava durumunu arama motorlarında sorguluyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? İşte Ramazan Bayramı için hava durumu...

Bayramda hava nasıl olacak, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayram tatili boyunca plan yapacak olan vatandaşlar hava durumunu internette araştırıyor. Bayramda hava durumu belli oldu. Peki, Ramazan Bayramı'nda hava durumu nasıl? Bayramda hava nasıl? İşte, 10-11-12 Nisan 2024 hava durumu...

Bayram günleri 10 - 11 - 12 Nisan hava durumu - 1. Resim

BAYRAMDA YAĞIŞ OLACAK MI? 

10 - 11 - 12 Nisan 2024 tarihlerinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı'nda hava durumu belli oldu. İstanbul'un hava durumunu, Ankara'nın hava durumunu ve İzmir'in hava durumunu meteoroloji açıkladı. 

BAYRAMDA İSTANBUL HAVA DURUMU

9 Nisan Salı: 17 derece, bulutlu
10 Nisan Çarşamba: 16 derece bulutlu
11 Nisan Perşembe: 17 derece
12 Nisan Cuma: 18 derece

Bayram günleri 10 - 11 - 12 Nisan hava durumu - 2. Resim

BAYRAMDA ANKARA HAVA DURUMU

9 Nisan Salı: 22 derece, güneşli
10 Nisan Çarşamba: 22 derece, parçalı bulutlu
11 Nisan Perşembe: 22 derece, güneşli
12 Nisan Cuma: 22 derece, bulutlu

BAYRAMDA İZMİR HAVA DURUMU

9 Nisan Salı: 22 derece, güneşli
10 Nisan Çarşamba: 22 derece, parçalı bulutlu
11 Nisan Perşembe: 22 derece, güneşli
12 Nisan Cuma: 12 Nisan Cuma, bulutlu

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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