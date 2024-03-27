Meteoroloji, 31 Mart'ın hava durumunu paylaştı: Türkiye genelinde yağış yok, sıcaklıklar artacak

Meteoroloji, seçim gününe ilişkin tahminlerini paylaştı. 31 Mart'ta Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Aksine yurt genelinde hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Türkiye 4 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de seçim gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, 31 Mart'ta Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.

Cumartesi ve pazar günleri sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadiselerinin görüleceği tahmin ediliyor. Seçim günü hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Tahminlere göre seçim günü bazı illerde en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: