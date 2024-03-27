Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Meteoroloji, 31 Mart'ın hava durumunu paylaştı: Türkiye genelinde yağış yok, sıcaklıklar artacak

Meteoroloji, 31 Mart'ın hava durumunu paylaştı: Türkiye genelinde yağış yok, sıcaklıklar artacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Meteoroloji, 31 Mart&#039;ın hava durumunu paylaştı: Türkiye genelinde yağış yok, sıcaklıklar artacak

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji, seçim gününe ilişkin tahminlerini paylaştı. 31 Mart'ta Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Aksine yurt genelinde hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Türkiye 4 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de seçim gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, 31 Mart'ta Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.

Cumartesi ve pazar günleri sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadiselerinin görüleceği tahmin ediliyor. Seçim günü hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Tahminlere göre seçim günü bazı illerde en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

  • Ankara: Az bulutlu, en düşük 9, en yüksek 22 derece, 
  • İstanbul: Az bulutlu, en düşük 9, en yüksek 18 derece, 
  • İzmir: Az bulutlu ve açık, en düşük 13, en yüksek 27 derece, 
  • Kayseri: Az bulutlu ve açık, en düşük 8, en yüksek 23 derece, 
  • Antalya: Az bulutlu ve açık, en düşük 15, en yüksek 26 derece, 
  • Erzurum: Az bulutlu, en düşük 2, en yüksek 16 derece, 
  • Trabzon: Az bulutlu, en düşük 11, en yüksek 17 derece, 
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek hava sıcaklığı 24 derece

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kreşte skandal görüntüler! Aileler, çocukların davranışlarından fark etti - GündemKreşte skandal görüntüler!Fenomen Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı! Mahkemede pes dedirten savunma: Takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor - GündemFenomen eşini 58 yerinden bıçaklamıştı, cezası belli olduNusr-et'e silahlı saldırı anı ortaya çıktı: İşte kameralara yansıyan görüntüler - GündemNusr-et'e silahlı saldırı anı ortaya çıktıŞırnak'ta 'Nevruz' operasyonu: Onlarca gözaltı var - GündemŞırnak'ta 'Nevruz' operasyonu: Onlarca gözaltı varTrabzon’da alt yapı çalışması sırasında göçük: 3 işçi öldü - GündemTrabzon’da alt yapı çalışması sırasında göçük: 3 işçi öldüKatliam gibi kazada ölen 6 kişilik aileye son görev: Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü - GündemEcrin ve annesi aynı mezara gömüldüCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken mesajlar: Terörle arasına mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz - Gündem"Terörle arasına mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz"Düzce'de yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var - GündemDüzce'de yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı varŞanlıurfa'da akıntıya kapılan 13 yaşındaki çocuk 6 gündür aranıyor - GündemAkıntıya kapılan 13 yaşındaki çocuk 6 gündür aranıyorİstanbul'da elektrikli metrobüsler yola çıkıyor - Gündemİstanbul'da elektrikli metrobüsler yola çıkıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...