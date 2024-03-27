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Toz taşınımı, gök gürültülü sağanak, şiddetli fırtına! Meteoroloji uyardı: Üçü birden geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Toz taşınımı, gök gürültülü sağanak, şiddetli fırtına! Meteoroloji uyardı: Üçü birden geliyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Mart Çarşamba hava durumu raporunu paylaştı. Son tahminlere göre, Marmara ve Ege'de toz taşınımı, İç Anadolu'da yağmur, Doğu Anadolu'da da çığ tehlikesi devam ediyor. Batı Akdeniz ve Güney Ege'de lodos kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları ise iç ve batı kesimlerde artacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bilecik, Kayseri, Aksaray, Niğde, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mardin, İzmir'in kuzey, Manisa'nın doğu, Balıkesir'in güney kesimleri, Adana'nın güney ve doğu kesimleri ile Diyarbakır ve Batman'ın güney çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara ve Ege’de yer yer toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Güney Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

 

Toz taşınımı, gök gürültülü sağanak, şiddetli fırtına! Meteoroloji uyardı: Üçü birden geliyor - 1. Resim

Toz taşınımı, gök gürültülü sağanak, şiddetli fırtına! Meteoroloji uyardı: Üçü birden geliyor - 2. Resim

Toz taşınımı, gök gürültülü sağanak, şiddetli fırtına! Meteoroloji uyardı: Üçü birden geliyor - 3. Resim

Toz taşınımı, gök gürültülü sağanak, şiddetli fırtına! Meteoroloji uyardı: Üçü birden geliyor - 4. Resim

 

 

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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