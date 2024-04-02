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Haberler > Eğitim > Uzatılan LGS başvuruları bugün sona eriyor

Uzatılan LGS başvuruları bugün sona eriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzatılan LGS başvuruları bugün sona eriyor

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi bugün saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresinin bugün saat 17.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Merkezi sınava katılım başvuruları, "e-Okul" üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrenciler, sınava giderken bu belge ile birlikte geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.

Sınav sonuçları, 28 Haziran'da ilan edilecek.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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