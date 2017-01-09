ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzu'nda yer alan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 9 Ocak 2017 tarihinde saat 18.05’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir” denildi.
Son dakika! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2016 yerleştirme sonuçları öğren)
09.01.2017 - 21:30 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 21:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KPSS-2016/2 Kamu Personel Seçme Sınavı adaylarının tercih sonuçları açıklandı. Milyonlar tarafından merakla beklenen KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte milyonların beklediği haber...
Etiketler : kpss,
436528 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/436528.aspx
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