Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni müfredata göre öğrenciler, derslere 4. sınıftan itibaren eklenen fen ve mühendislik uygulamaları ünitesi kapsamında bilimsel yenilikçi ürün tasarlayacak. Bunu yıl sonunda okulda şenlik ortamında tanıtacak. Altıncı sınıfta bilimsel ürünleri pazarlamak için strateji geliştirilecek. Tanıtım için gazete, internet veya televizyon reklamı hazırlanacak. Böylece yenilikçilik ve girişimcilik eğitimine de başlangıç yapılacak. İlkokul ve ortaokullarda fen bilimleri dersleri, artık biyoloji yerine astronomiyle başlayacak, öğrencilerin bu yolla bilimi daha çok sevmeleri sağlanacak. Yeni dönemde öğretmenlerin görevi, öğrencilere fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin bütünleştirilmesi için rehberlik etmek. Onları üst düzey düşünme, ürün geliştirme, buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırmak.