Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

3 Şubat’a kadar sürecek bu tatil süresince ödev olmasa da sorumluluğu olan çocuklar kitabını okuyacak, belki kursuna gidecek, sınavlarına çalışacak. Ancak tatil dönemini eğlenirken öğrenerek geçirmesi de önemli. Bunun için ailelere görev düşüyor. Benim tavsiyem, 2 haftalık program yapılması... Hem anne hem baba çalışıyorsa, 3 hafta sonu dolu dolu geçirilebilir. Anne çocuğuna hafta içinde de zaman ayıracak fırsata sahipse 16 günlük bir tatil var... En az 1 tane filme ailece gidip eğlenmenizi tavsiye ederim. Küçük yaştaki çocukların doktor, mühendis, şoför, kepçe operatörü olduğu, yani meslekleri tecrübe ettiği eğlenceli aktiviteler var AVM’lerde. Onların yanı sıra birçok alışveriş merkezinde sanatsal çalışmalar mümkün.

Karanlıkta Diyalog sergisini, görme engellilerin kentte hissettiklerini öğrenmeleri açısından Era Okulları İletişim Direktörü Gülçin Aşkın tavsiye ediyor. Aşkın’ın İstanbul Oyuncak Atölyesi’nde tahta oyuncakları boyama aktivitesi var. İstanbul’un tema parklarında da çocuklar gün boyu eğlenceli vakit geçirebilir. Büyük kentler dışında da AVM’lerdeki etkinlikleri takip etmenizi öneririm.

Batı bölgeleri dışında birçok yerde hâlâ kar var. Ders, ödev koşuşturması olmadan rahatça kardan adam yapabilir, çevre gezilerine çıkabilirsiniz. Çocuk hem enerjisini atacak, hem ikinci yarı yıla daha dinç girecek hem de öğrenecek.