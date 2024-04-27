“Beceri” temelli sadeleştirilmiş model geldi! Türkçe vurgulu müfredat

Yeni müfredat taslağı tartışmaya açıldı. Çocuklar ilk olarak “anne” yazacak. Türkçeye ağırlık verilecek. Konular sadeleşecek. Matematikte integral kalktı.

MAHMUZ ÖZAY'IN HABERİ - Millî Eğitim Bakanlığı kamuoyunun merakla beklediği yeni müfredat taslağını kamuoyunun görüşüne açtı. Bir haftalık askı sürecinin ardından model, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak. Yeni programda öne çıkanlar şöyle:

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adını taşıyan ve bütüncül eğitim yaklaşımını temel alan yeni müfredatta beceri odaklı, sadeleştirilmiş içerikte öğrencilerin derinlemesine öğrenmesine imkân sağlayacak yeni yaklaşımlar belirlendi.

Türkçenin etkili kullanılması tüm derslerin ortak hedefi olarak belirlendi; matematik dersleri için veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme; fen bilimlerinde ise bilimsel sorgulama temelli beceriler tanımlandı.

Öğrencilerin 4 dil becerisini eşit oranda geliştirmeleri için Türkçe derslerinde “dinleme/izleme”, “okuma atölyesi”, “edebiyat atölyesi” gibi atölye uygulamaları tasarlandı. İlk kelimeler yakın çevreden seçildi, çocuklar ilk olarak “anne” yazacak.

Liselerde, Türk Dili ve Edebiyatı ders içeriğini ezberlenecek bir bilgi yığını şeklinde algılamamaları için içerik kronolojik değil tematik bir düzende sunuldu.

Sadece akademik başarılara odaklanmanın doğru olmadığı, her bir öğrencinin kendine özgü potansiyeli olduğu tespitine öncelik verilen yeni müfredat ile ilk kez yeni bir öğrenci profili tanımı da yapıldı.

12. sınıflarda işlenen integral konusu matematik müfredatından çıkarıldı.

İlk defa yeni bir öğrenci profili tanımı yapıldı. Buna göre, müfredatın hedeflediği öğrenci, “yetkin ve erdemli insan” olarak tanımlandı. Yetkin ve erdemli insanı önceleyen öğrenci profili, yeni müfredatta ana merkeze alındı. Sadece akademik başarılara odaklanmanın doğru olmadığı, her bir öğrencinin kendine özgü potansiyeli olduğu tespitine öncelik verildi.

Yeni müfredatta, eğitim öğretim süreçlerinde öğrencilerin aktif şekilde katılımlarını sağlayacak öğrenme yaşantıları tasarlandı.

Yetkin ve erdemli insan, ruh ve beden bütünlüğü, bilgi ve bilgelik, geçmişten geleceğe eğitim prensibi, değerler, ahlaki bilinç ve estetik bakış açısına sahip olma prensipleri üzerinden tasarlandı.

Öğrenci profili oluşturulurken zamansal bütünlük, ontolojik bütünlük ve epistemolojik bütünlüğü sağlama yanında aksiyolojik olgunluk da dikkate alındı.

1.000'DEN FAZLA AKADEMİSYENİN GÖRÜŞÜ ALINDI

MEB yeni müfredatın 10 yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. Modelin beceriler çerçevesi oluşturulurken akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla 20 çalıştay düzenlendi. Sonrasında her bir ders için oluşturulan ekipler, yüzlerce toplantı yaparak müfredatın hazırlıklarını tamamladı. Sadece yaz aylarından itibaren bugüne kadar binlerce öğretmen ve akademisyen ile toplantılar düzenlendi, 260 akademisyen ve 700’ün üzerinde öğretmen bu toplantılara sürekli katıldı. Bunun dışında ilave olarak görüşlerine başvurulan akademisyenler ve öğretmenlerle 1.000’in üzerinde eğitim paydaşı, ortak çalıştı. Bakanlık merkez teşkilatındaki bütün birimler de müfredat için yoğun çalışma yürüttü. Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

YAPAY ZEKA TEMELLİ BÖLÜMLER BU YIL KILAVUZDA

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarındaki yeni program ve bölümlerin açılacağını açıkladı. Detayları açıklayan Özvar şunları söyledi:

Toplamda 21 yeni lisans, 50 ön lisans programı açılacak, bu programlar bu yıl ÖSYM kılavuzuna dâhil edilecek.

Yeni ‘Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’ ve ‘Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu’ kurulacak.

Yeni programlar, Yükseköğretim Kurulunun önümüzdeki dönemde istihdamı önceleyen vizyonunun da bir göstergesi. İstihdam odaklı programları devreye sokarken işlevini kaybeden programları sistem dışına çekmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde, bu yöndeki eğilim daha da güçlenecek.