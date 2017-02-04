Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinem Erciyas ANKARA

Önceki yıllarda yakalanan rakamlar ve 2017 hedeflerinin yer aldığı rapordan öne çıkan sonuçlar şöyle: TEOG öğrencilerin ilk 5 tercihine yerleştirilme oranı 2016’da yüzde 72 olarak geçekleşmişti. 2017’de de bu rakamın yakalanması hedefleniyor. Okul öncesi okullaşma oranı 2015’te yüzde 41,5, 2016’da yüzde 42,6 olarak gerçekleşirken 2017 hedefi yüzde 46 olarak belirlendi. Bununla birlikte ortalama eğitim süresi 7,9 yıldan, 8,2 yıla yükseldi. Bu yıl ise yüzde 8.5 olması hedefleniyor. Eğitim ve öğretimden erken ayrılma oranının önüne geçilmesi için de geçtiğimiz yıl 35,7 olan oranların, 2017’de 34,8’e düşürülmesi bekleniyor.