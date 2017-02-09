Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları yarın sona eriyor. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yükseköğretim tarihinde ilk alana özgü dil sınavı olan YÖKDİL Sınavı başvuruları yarın sona eriyor. Adaylar, yarın saat 18.00'e kadar "http://yokdil.yok.gov.tr/" adresinden sınav başvurularını yapabilecek. Sınav giriş belgeleri 27 Şubat'ta yayımlanacak. YÖKDİL Sınavı 5 Mart tarihinde İngilizce alanında, tek oturumda ve 30 ilde gerçekleştirilecek.
YÖKDİL Sınavı başvuruları yarın sona eriyor
09.02.2017 - 17:49 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları yarın sona eriyor.
Etiketler : YÖKDİL Sınavı,
445616 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/445616.aspx
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