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Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya TBMM'ye geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya TBMM&#039;ye geliyor

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmene şiddete karşı önemli maddeleri içeren “Öğretmenlik Meslek Kanunu" için kritik bir açıklama yaptı. Bakan Tekin kanunun önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi.

İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan, okuldan atılan öğrencisinin silahlı saldırısıyla hayatını kaybetmesinin ardından öğretmene şiddete karşı yeni adımlar geliyor.

HAFTAYA MECLİSTE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şiddete karşı yeni tedbirleri içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu için tarih verdi. Yusuf Tekin,  "Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis’e gelecek." ifadelerini kullandı.

4 ÖNEMLİ MADDE İÇERİYOR

NTV'de yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemeye ilişkin çalışmalarını tamamlandı. Şiddete karşı 4 maddenin yer aldığı teklife, bu hafta yapılacak toplantıda son şekli verilecek. 

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor.

Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması da dikkat çekiyor.

Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin de şiddete maruz kaldıkları durumlarda kamu görevlisi sayılmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alacağı belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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