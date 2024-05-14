Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya TBMM'ye geliyor

HAFTAYA MECLİSTE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şiddete karşı yeni tedbirleri içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu için tarih verdi. Yusuf Tekin, "Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis’e gelecek." ifadelerini kullandı.

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4 ÖNEMLİ MADDE İÇERİYOR

NTV'de yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemeye ilişkin çalışmalarını tamamlandı. Şiddete karşı 4 maddenin yer aldığı teklife, bu hafta yapılacak toplantıda son şekli verilecek.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor.

Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması da dikkat çekiyor.

Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin de şiddete maruz kaldıkları durumlarda kamu görevlisi sayılmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alacağı belirtiliyor.