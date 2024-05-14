Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya TBMM'ye geliyor
Eğitim Haberleri / Türkiye Gazetesi
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmene şiddete karşı önemli maddeleri içeren “Öğretmenlik Meslek Kanunu" için kritik bir açıklama yaptı. Bakan Tekin kanunun önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi.
HAFTAYA MECLİSTE
4 ÖNEMLİ MADDE İÇERİYOR
NTV'de yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemeye ilişkin çalışmalarını tamamlandı. Şiddete karşı 4 maddenin yer aldığı teklife, bu hafta yapılacak toplantıda son şekli verilecek.
Öğretmenlik Meslek Kanunu ile okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor.
Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması da dikkat çekiyor.
Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin de şiddete maruz kaldıkları durumlarda kamu görevlisi sayılmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alacağı belirtiliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi