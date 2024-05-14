Öğretmen atamasında mülakat kararı Resmi Gazete'de!

Öğretmen atamalarına ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanı, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağını duyurdu. Bakan Tekin aynı zamanda mülakat sisteminin devam edeceğini ancak puanlama sisteminin değişeceğini açıklamıştı.

MÜLAKAT KARARI RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kararı uyarınca mülakat puanı KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenecek. Öğretmen atamalarında gerçekleştirilen mülakatlarda puanın hesaplanmasında yapılan değişiklik kararı

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATANACAK

Öte yandan MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvim ve branş dağılımını açıkladı. Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.