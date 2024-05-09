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Dersimiz deprem! Afet ve çevre bilinci müfredata giriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dersimiz deprem! Afet ve çevre bilinci müfredata giriyor

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilere Türkiye’de yaşanan doğal afetlere karşı bilinçli olmaları için her kademede eğitim verecek.

ESMA ALTIN'IN HABERİ -  Yeni müfredat kapsamında, okul öncesi dönemde eğitim gören öğrencilere tehlike ve kaza durumlarına karşı kendilerini nasıl korumaları ve neler yapmaları gerektiği konusunda bilgi verilecek.

İlkokulda ise, afet türlerini tanıyabilme, acil durumlardaki davranışlar, yetkililerle etkili iletişim kurabilme, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılacak. Ayrıca, öğrencilere yaşadıkları illerde meydana gelebilecek doğal afetlerle ilgili bilgilendirme yapılarak, afetlerin etkilerini azaltmaya yönelik farkındalık etkinlikleri düzenleyebilme yetkinliği kazandırılacak.

Lise kademesindeki öğrencilerin afetlerle mücadelede etkinliğini artırmak için dünyadaki iyi uygulama örnekleri incelenecek. Afetlere karşı dirençli yaşam alanları, mekânın özelliklerine göre afetlerden korunma uygulamalarına karar verebilme ve afetlerden korunma amacının faydaları aktarılacak.

Öte yandan, çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalar geliştirmeye yönelik eğitimler sunulacak. Öğrenciler, farklı gelişmişlik seviyesine sahip ülkelerde çevre sorunlarının incelenmesi amacıyla hazırlanan eylem planlarını karşılaştıracak. Doğal çevrenin korunması amacıyla yapılan organizasyon ve anlaşmaların etkisine ilişkin bilgi toplayıp çevre sorunlarına çözüm üretilecek. 

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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