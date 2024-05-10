MEB'in yeni müfredatına 67 binden fazla görüş iletildi

Eğitimde gözler bir kez daha Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulacak yeni müfredata çevrildi. Kamuoyunun görüşüne sunulan taslağa 67 binden fazla görüş iletildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında kamuoyunun görüşüne sunduğu "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağına 67 bin 284 görüş ve öneri yapıldı.

MEB'in tüm öğretim kademelerindeki derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında askıya çıkarıldı. 26 Nisan tarihinde kamuoyunun görüşüne açılan ve askı süresi 1 hafta olarak belirlenen yeni müfredat taslağı, görüş ve önerilerin gelmeye devam etmesi nedeniyle sistem 10 Mayıs'a kadar açık tutuldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tüm eğitim paydaşlarını katkı sunmaya davet ettiği müfredat taslağına askı süresince 67 bin 284 görüş iletildi, taslak 1 milyon 662 bin 780 kez indirildi.

Müfredata vatandaşlar, "https://gorusoneri.meb.gov.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş ve öneriler MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilecek.

Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından son şekline ulaşacak yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda uygulanmaya başlanacak.