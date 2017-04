Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) merkezi ortak sınav sistemi kapsamında, ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ikinci dönem merkezi ortak sınavların ikinci gün oturumu sona erdi.1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katıldığı sınav, yurt içinde 970 merkezde, 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde, 22 okulda yapıldı.

İkinci gün oturumunda öğrenciler sırasıyla fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin sınavlarına girdi.Ortak sınavlar, Türkiye saatiyle 09.00, 10.10 ve 11.20'de aynı anda başladı ve saat 12.00'de sona erdi.Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru soruldu ve öğrencilere A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere, dört kitapçık verildi. Adaylara her ders için 40 dakika süre tanındı.Merkezi ortak sınavların soru ve cevapları ile çözüm videoları, bugün saat 14.00'ten itibaren "www.eba.gov.tr" adresinde yayımlanacak.