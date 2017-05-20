Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEOG kapsamında, ikinci dönem sınavları 26-27 Nisan'da gerçekleştirilmişti. Merkezi ortak sınavlarına mazeretlerinden dolayı giremeyen öğrenciler, bugün saat 8.30'dan itibaren sınav salonlarına alındı.İlk gün oturumuna Türkçe sınavıyla saat 09.00'da başlayan öğrenciler, 10.10'da matematik, 11.20'de din kültürü ve ahlak bilgisi sınavına girecek. Sınavlar saat 12.00'de tamamlanacak. Sınavda öğrenci adına düzenlenmiş cevap kağıdı yer alacak. Her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak. Değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınav süresi 40 dakika, sınav arası ise 30 dakika olacak.