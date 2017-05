Türkiye Gazetesi

Ülkemizde ulusal çapta yapılan en önemli İngilizce konuşma yarışması Best English Speakers of Turkey (Türkiye’nin En İyi İngilizce Konuşanları Yarışması)’nda Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi öğrencisi Gülperi Arslan birinci olurken Özel İhlas Fen Lisesi öğrencisi Oğuz Yıldırım da ikinci oldu. İzmir Double Tree Hilton Oteli’nde gerçekleşen final yarışmasında bütün Türkiye genelinde yapılan elemeleri geçen 20 yarışmacı yer aldı. İhlas Koleji dört öğrencisiyle temsil edildiği yarışmada Gülperi Arslan’ın birinci, Oğuz Yıldırım’ın da ikinci olmasıyla ilk ikiye adını yazdırmış oldu.

Hazırladıkları ikişer dakikalık videolarla yarışmaya katılan öğrenciler elemeyi geçtikten sonra final için İzmir’e gittiler. Finalin ilk turunda kendi hazırladıkları bir konu hakkında 5 dakikalık İngilizce sunum yapan yirmi öğrenciden jürinin belirlediği son 6 öğrencisi ise jüri tarafından kendilerine verilen konu hakkında 7 dakikalık bir mülakat verdiler. Mülakatın ardından İhlas Koleji öğrencileri bu yılın en iyi İngilizce konuşan iki öğrencisi seçildiler.

Yarışma sonucunda birinci olan Gülperi Arslan’a ödül olarak 3 bin lira, Oğuz Yıldırım’a da 2 bin liralık para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi.

“BAŞARIYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Yarışmada ilk ikiyi paylaşan Arslan ve Yıldırım’ı tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okullarındaki İngilizce eğitiminin başarısının en güzel şekilde ödüllendirildiğini söyledi. Yabancı dil eğitimine vermiş oldukları önemi her fırsatta dile getirdiğini belirten Yeltekin, yabancı dil konusunda en iyi eğitimcileri İhlas Koleji çatısı altında buluşturduklarını ve öğrencilerine de en iyi eğitimi verdiklerini vurguladı.