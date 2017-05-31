Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Yücel Güney konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Açıköğretim Sistemi’nin kitap yazımı konusunda sahip olduğu büyük bir birikim var. Amacımız, bu deneyimi çağın gerektirdiği eğitim anlayışıyla birleştirerek tüm öğrencilerimizin keyifle okuyacağı, kullanacağı kitaplar ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda, güncel tasarım yaklaşımlarını Açıköğretim Sistemine adapte edebileceğimizi düşünüyoruz. Yapmakta olduğumuz yeniliklerin; ÖTAG ve TAB gibi sistemin önemli paydaşlarının da daha iyi ürünler çıkarmasına hizmet edeceği inancındayız” dedi.

"Kitapların sisteme büyük bir katkı sunacağını düşünüyoruz"

Grafik Tasarım ve Yazım Koordinatörü Doç. Dr. Halit Turgay Ünalan ise bu süreci, “Kitaplarımız, sistem içerisinde öğrenciye farklı materyaller ve hizmetler sunan her birim için temel malzeme olmakla birlikte, sistemin en önemli öğretim aracıdır. Bu anlamda, çağdaş eğitim anlayışına uygun kitapların sisteme büyük bir katkı sunacağını düşünüyoruz. Kitaplarımızın gerek içerik, gerekse tasarım açısından geliştirilmesi sürecine yapacağımız AR-GE çalışmalarının da büyük katkısı olacağını belirtmek isteriz. Bir başka ifadeyle, kitap tasarımımızı aldığımız dönütler doğrultusunda sürekli olarak daha iyiye götürecek çalışmalar yapma gayretinde olacağız. Bu süreçte; dekanlığımız, dizgi ve kitap koordinasyon birimlerimiz ve matbaamız uyumlu ve fedakar bir çalışma süreci içindeler” şeklinde açıkladı.





