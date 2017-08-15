Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz İstanbul’da katıldığı bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Yeni neslin oluşmasındaki anahtar rolün nitelikli eğitim personeline düştüğünü işaret eden Bakan Yılmaz şöyle konuştu: Nitelikli bilgiye ve nitelikli bilgiyi ürüne çevirecek bilim adamına sahipsen, tam bağımsız bir ülkesin. Tam bağımsızlığın şartı nitelikli bilgi ve bilim adamına sahip olmaktan geçiyor. Ülke olarak bilgi ve bilim toplumu olmak için var gücümüzle çalışacağız. Sorgulayan, araştıran bir nesil yetiştireceğiz. Bu yeni nesilin oluşmasında anahtar yol nitelikli eğitim personelinden geçiyor.



ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

Öğrencilere ödenen burs miktarlarıyla ilgili konuşan Bakan Yılmaz şunları söyledi: Çok şeyler yaptık ama yine de bu ayrılan verilen miktarın yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü tek başına bu ücretle gidip de sizin yüksek lisans ya da doktora yapmanız biraz zor… Ama kişinin kendi kaynağı vardır, devletin bu verdiği kendi kaynağına destektir. Kendi kaynağının yanında kullandığı zaman o zaman belki daha yeterli olabilir. Peki, bunun artırılması lazım mı? Artırılması lazım. Ne zaman olur bu? Türkiye’nin ekonomisi büyüdüğü zaman, Türkiye’nin millî geliri arttığı zaman, millî gelirden eğitime kaynak ayrıldığı zaman şüpheniz olmasın ki, öğrencilere ödenen miktarlar da çok daha iyi duruma gelecektir.