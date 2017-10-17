Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un tutuklanmasının ardından Türkiye’deki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya alması, eğitim için ABD’ye gitmeyi planlayan öğrencilerin İngiltere, Kanada ve Malta gibi alternatif ülkeleri tercih etmesini sağladı. Educenter Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Genel Müdürü Önder Bal “Türk öğrencilerin yarısından fazlası ABD ve İngiltere’yi tercih ediyorlar. Fakat vize işlemlerinin askıya alınması pazarda büyük bir ağırlığı bulunan ABD’ye alternatif olarak başka ülkeleri sunmamızı sağladı. İngiltere, Kanada ve Malta bu ülkeler arasında ön planda. Bunun dışında kalan İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkeler de Türk öğrenciler tarafından yurt dışı eğitim için tercih edilen ülkeler arasında. Öğrencileri başka ülkelere yönlendiriyoruz fakat özellikle ABD’yi isteyen öğrencilerimiz de var. Bu sorunun çözülmesi ABD’ye gitmek isteyen öğrencilerimiz açısından iyi olacaktır. Krizin en kısa zamanda çözülmesini istiyoruz.