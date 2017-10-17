Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç’ın yükseköğretime geçişte uygulanacak yeni sistemi kamuoyuyla paylaşmasının ardından eğitim uzmanlarından YKS ile ilgili birçok değerlendirme geldi. Yeni sistemi YGS ve LYS’nin birleşmesinden ibaret sadeleştirmeden ibaret bulanlar olduğu gibi, daha derinlemesine bakıldığında önemli ve kapsamlı değişiklikler içeren, bazı alanlara da önemli müdahalelerin yapıldığını savunanlar da var.

Eğitimci İnanç Düzgün ise konuyu sadece başarı ölçme-değerlendirme değil, bir bütün içinde tüm sistematiğin elden geçirilmesi ve iyileştirilmesi temelinde ele aldı. Sadece üniversiteye giriş sınav sisteminde yapılacak bir değişikliğin bütün eğitim sisteminin değişmesini sağlamayacağını kaydeden İnanç Düzgün “Burada Temel noktayı gözden kaçırıyoruz. Sınav sistemi değişince, bütün eğitim sistemi değişmez. Meseleler düzelmez. Yapılması gereken şey eğitimin içeriğine kafa yormaktır. Çocuklarımızın liseyi bitirene kadar elde ettiği bilimsel donanımla ilgilenmemiz lazım” dedi.