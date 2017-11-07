Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde dört sınıf bir arada okuyan öğrenci sayısının 31 bin 165 olduğunu kaydetti. CHP Milletvekili Rıza Yalçınkaya bir önergeyle Bakan Yılmaz’a Türkiye’de bir arada okuyan öğrencileri sordu. Soru önergesine cevap veren Bakan Yılmaz “2016-2017 eğitim öğretim döneminde Türkiye genelinde; iki sınıf bir arada okuyan öğrenci sayısı 98 bin 732 iken; iki sınıf bir arada okutan öğretmen sayısı 4 bin 423. Üç sınıf bir arada okuyan öğrenci sayısı 6 bin 627 iken; üç sınıf bir arada okutan öğretmen sayısı 449. Dört sınıf bir arada okuyan öğrenci sayısı 31 bin 165 iken; dört sınıf bir arada okutan öğretmen sayısı ise bin 731’dir” bilgisini paylaştı.