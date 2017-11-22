Tüm e-YDS adayları sınav yerlerini merak ediyordu. 25 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşecek olan sınav için bina/ salon atama işlemleri tamamlandı. E-YDS sınavına girecek olanlar giriş yerlerine bakıyor.e-YDS sınav giriş yerleri adaylar nasıl öğrenilir? E-YDS sınav giriş yeri nereden öğrenilir gibi merak ettiğiniz her şeyi haberimizde derledik. e-YDS sınav giriş yeri sorgulama ekranına rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
E-YDS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
Elektronik Ortam Sınavı Nedir?
Normalde ÖSYM’nin klasik çoktan seçmeli test sınavları bir okul ortamında olur, sorular kağıda basılı gelir ve aday cevapları bir cevap anahtarına kurşun kalemle işaretler. Buraya kadar olan kısmı hepimiz biliyoruz. Elektronik ortamdaki bir dil sınavı ise adaylar bir bilgisayar ekranı karşısına oturur, sorular ekranda okunur veya kulaklıklardan dinlenir. Cevaplar ya sözlü olarak mikrofona verilir (IBT Toefl gibi) ya da ekranda işaretlenir. Genellikle yabancı dil sınavlarında bu yöntemin tercih edilme sebebi, adayın dinleme ve konuşma yeteneğini de ölçebilmektir.
ÖSYM tarafından 25 Kasım 2017 tarihinde uygulanacak olan e-YDS öncesinde adayların sınava girecekleri sınav merkezini öğrenmeleri için sınav giriş belgesi yayınlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek ve çıkarabilecek.
E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapan öğrenciler, kolaylıkla sınav giriş belgesini görüntüleyebilecek ve aynı zamanda yazdırabilecekler.
e-YDS, 25 Kasım 2017 tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirilecek. Saat 14:15'den önce sınav binasına giriş yapılacak olup bu süreden sonra adaylar sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur;
* Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kart
* Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı
* Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar