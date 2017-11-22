Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm e-YDS adayları sınav yerlerini merak ediyordu. 25 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşecek olan sınav için bina/ salon atama işlemleri tamamlandı. E-YDS sınavına girecek olanlar giriş yerlerine bakıyor.e-YDS sınav giriş yerleri adaylar nasıl öğrenilir? E-YDS sınav giriş yeri nereden öğrenilir gibi merak ettiğiniz her şeyi haberimizde derledik. e-YDS sınav giriş yeri sorgulama ekranına rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

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Elektronik Ortam Sınavı Nedir?



Normalde ÖSYM’nin klasik çoktan seçmeli test sınavları bir okul ortamında olur, sorular kağıda basılı gelir ve aday cevapları bir cevap anahtarına kurşun kalemle işaretler. Buraya kadar olan kısmı hepimiz biliyoruz. Elektronik ortamdaki bir dil sınavı ise adaylar bir bilgisayar ekranı karşısına oturur, sorular ekranda okunur veya kulaklıklardan dinlenir. Cevaplar ya sözlü olarak mikrofona verilir (IBT Toefl gibi) ya da ekranda işaretlenir. Genellikle yabancı dil sınavlarında bu yöntemin tercih edilme sebebi, adayın dinleme ve konuşma yeteneğini de ölçebilmektir.

Bilgisayar Kullanımına Yardım Edilecek mi?



Hayır ! E-YDS sınava girecek adayların kişisel bir bilgisayar kullanma becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Sınavda gözetmenler size bilgisayar konusunda yardımda bulunmayacaklardır. Sınavın kuralları da yine bilgisayar üzerinden yapılacak, sınıftaki gözetmenler hiç bir şekilde adaylarla iletişime geçmeyecektir, konuşulması yasaktır.

ÖSYM burada ilk başvuruyu yapanlardan itibaren sayıyor ve kontenjan dolduğu an sistem Kontenjan Doldu uyarısı veriyor. İlk yapılan sınavda bir çok aday bu konudan muzdarip olmuştu. Yetkililer 2015 yılı sınavları için kapasiteyi arttırdıklarını belirtseler de henüz net bir kontenjan açıklanmış değil.

Kontenjana girebilmek için ne yapmak gerekiyor?

Başvuru tarihinin ilk gününde saat 14:00 de bilgisayar başında olmalısınız. Kredi kartı/banka kartınızın hazır olması gerekiyor. Sınav ücretini ilk ödeyen sınava başvurabilme şansı yakalayacaktır. Diyelim ki 200 kişilik bir kontenjan var, sınav ücretini ilk yatıran 200 kişiden sonra sistem kontenjan dolu hatası verecek ve ödeme yapamayacaksınız. Ödeme yapamayanlar ise bir sonraki adım olan başvuruyu yapamayacaklar.

Dikkat:

Herhangi bir dil için e-YDS’ye 1 yıl içinde 1 kez girme hakkınız olacaktır. Zaten kontenjan sıkıntısı varken hangi sınava girmek istediğinizi iyi düşünün.

ÖDEME için tek yöntem Kredi Kartı veya Banka Kartı ile sistem üzerinden ödeme yapmaktır!



Hem YDS hem de e-YDS ye girilebilir mi?



Bu konuda, bu yazının yazıldığı an itibariyle net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak aksi bir bilgi de bulunmamaktadır. Bu durumda e-YDS’ye girmiş bir adayın YDS sınavına da başvurarak girebileceği yönünde bir fikir yürütebiliriz.



E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI



ÖSYM tarafından 25 Kasım 2017 tarihinde uygulanacak olan e-YDS öncesinde adayların sınava girecekleri sınav merkezini öğrenmeleri için sınav giriş belgesi yayınlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek ve çıkarabilecek.