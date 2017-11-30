Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) heyeti, Nijerya'da temaslarda bulundu.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cihad Demirli, TMV heyetinin Nijerya ziyaretiyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Demirli, "Türkiye Maarif Vakfı heyeti tarafından Nijerya'da yapılan görüşmeler sonrası bu ülkeyle ilgili stratejimizi belirledik." dedi.

Bunun, vakıf yetkililerinin Nijerya'ya ilk resmi ziyareti olduğuna işaret eden Demirli, "Ziyaretimiz oldukça verimli geçti. Üst düzey siyasilerden yerel sivil toplum kuruluşlarına, iş adamlarından gazetecilere varıncaya kadar geniş bir kitle ile görüşmeler yaptık." ifadelerini kullandı.

Demirli, Türkiye Maarif Vakfı olarak çok kısa zamanda Nijerya'da olacaklarını söyledi.

Nijerya ile ikili ilişkilerin de masaya yatırıldığını belirten Demirli, "Nijerya'nın siyasi ve toplumsal desteği bizleri oldukça mutlu etti." diye konuştu.

Heyette, Türkiye-Nijerya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Türkiye Nijerya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili ve AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi, TMV Afrika Bölge Koordinatörü Adem Koç yer aldı.